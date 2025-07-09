İstanbul serbest piyasada dolar 40,0460 liradan, avro 46,9640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,0440 liradan alınan dolar, 40,0460 liradan satılıyor. 46,9620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,9640 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,0000, avronun satış fiyatı ise 46,8820 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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