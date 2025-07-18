İstanbul serbest piyasada dolar 40,3780 liradan, avro 46,9530 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,3760 liradan alınan dolar, 40,3780 liradan satılıyor. 46,9510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,9530 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,2820, avronun satış fiyatı ise 46,7970 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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