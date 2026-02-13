İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7350 liradan, avro 51,8680 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,7330 liradan alınan dolar, 43,7350 liradan satılıyor. 51,8660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,8680 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,6490, avronun satış fiyatı ise 52,0040 lira olmuştu.
