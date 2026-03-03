İstanbul serbest piyasada dolar 43,9700 liradan, avro 51,3380 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,9680 liradan alınan dolar, 43,9700 liradan satılıyor. 51,3360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,3380 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,9690, avronun satış fiyatı ise 51,4750 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
