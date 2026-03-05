İstanbul serbest piyasada dolar 43,9930 liradan, avro 51,1550 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,9910 liradan alınan dolar, 43,9930 liradan satılıyor. 51,1530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,1550 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,9700, avronun satış fiyatı ise 51,1910 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
