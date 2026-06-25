İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 46,5150 liradan, avro 52,9630 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,5130 liradan alınan dolar, 46,5150 liradan satılıyor. 52,9610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,9630 ???????lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,4920 lira, avronun satış fiyatı ise 52,7870 lira olmuştu.
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