İstanbul serbest piyasada dolar 47,2390 liradan, avro 54,1080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,2370 liradan alınan dolar, 47,2390 liradan satılıyor. 54,1060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,1080 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,2170 lira, avronun satış fiyatı ise 53,9330 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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