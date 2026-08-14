İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,8830 lira, avro 55,3060 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,8830 liradan, avro 55,3060 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,8810 liradan alınan dolar, 47,8830 liradan satılıyor. 55,3040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,3060 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,7710 lira, avronun satış fiyatı ise 55,2220 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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