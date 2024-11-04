İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3420 liradan, avro 37,4730 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,3400 liradan alınan dolar, 34,3420 liradan satılıyor. 37,4710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,4730 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,3360 lira, avronun satış fiyatı ise 37,3300 lira olmuştu.
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