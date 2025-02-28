İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5300 liradan, avro 38,9490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,5280 liradan alınan dolar, 36,5300 liradan satılıyor. 38,9470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 38,9490 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,4380 lira, avronun satış fiyatı ise 38,1360 lira olmuştu.
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