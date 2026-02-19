İstanbul'da Dolar ve Euro'nun Güncel Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7690 liradan, avro 51,7240 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,7670 liradan alınan dolar, 43,7690 liradan satılıyor. 51,7220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,7240 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,7630, avronun satış fiyatı ise 51,7900 lira olmuştu.
