İstanbul'da Et Fiyatları Ramazan'da Sabitlendi

İstanbul'da bazı marketlerde et fiyatları Ramazan ayı boyunca sabitlendi

İSTANBUL - İstanbul'da bazı yerel marketler Ramazan ayı boyunca et fiyatlarını sabitledi. Buna göre kıyma 379 lira, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğu protokol sonrasında üye marketlerde Ramazan ayı boyunca et fiyatlarını sabit tutacaklarını duyurdu. Yapılan protokol ile Ramazan ayında et fiyatlarındaki fahiş zamların ve spekülasyonların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Buna göre İstanbul'da sayısı bin 500'ün üzerindeki yerel markette kıyma 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.

"Vatandaşın uygun fiyata et tüketmesini sağlamak istiyoruz"

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol ile Ramazan ayında et fiyatlarında yapılan spekülasyonlara ve fahiş zamlara engel olmak istediklerini belirtti. Güzeldere, "Et fiyatlarında Ramazan ayı boyunca sürecek fiyat sabitleme uygulamasına başladık. İstanbul'da üye marketlerimizde fiyatları sabit tutarak vatandaşın uygun fiyata et tüketmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

"Fırsatçıların karşısındayız"

Fırsatçılara dikkat çeken Güzeldere, "Vatandaşımıza en ulaşılabilir fiyatlarla kırmızı eti sunmak istiyoruz. Fırsatçıların ve spekülasyoncuların karşısındayız. Fırsatçılara mahal vermemek, tüketicinin yanında olduğumuzu göstermek için bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Dana kuşbaşı etimizi 399 liradan, kıyma 379 liradan, dana soteyi 459 liradan, dana antrikotu 699 liradan tüketicimize ulaştıracağız. İstanbul'da 30 yerel perakendecinin bin 500'ün üzerindeki marketinde bu fiyatlar geçerli olacak" diye konuştu.