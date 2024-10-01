İstanbul'da Eylülde Fiyat Artışları - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Eylülde Fiyat Artışları

İstanbul'da eylülde perakende fiyatlar %3,90, toptan fiyatlar ise %4,67 arttı.

01.10.2024 13:17
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İstanbul'da eylülde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,90, toptan fiyatlar yüzde 4,67 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre, kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 3,90, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,67 arttı.

Geçen yıl eylüle göre değişim oranlarını gösteren İstanbul Ticaret Odasının 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 59,18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 47,89 olarak gerçekleşti.

Eylülde perakende fiyatlarda bir önceki aya göre diğer harcamalar grubunda yüzde 14,62, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,24, giyim harcamalarında yüzde 6,67, konut harcamalarında yüzde 4,18, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,62, gıda harcamalarında yüzde 2,63, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,72 artış gerçekleşirken, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,35 azalış kaydedildi.

Eylülde toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucatta yüzde 13,72, işlenmemiş maddelerde yüzde 6,83, inşaat malzemelerinde yüzde 5,48, kimyevi maddelerde yüzde 4,43, gıda maddelerinde yüzde 2,61, madenlerde yüzde 2,60, yakacak ve enerji maddeleri grubunda ise yüzde 2,01 artış gerçekleşti.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Eylülde Fiyat Artışları - Son Dakika

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