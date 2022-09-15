Ehliyet almak isteyenler dikkat! 2023 için gündeme gelen rakam bir hayli yüksek - Son Dakika
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Ehliyet almak isteyenler dikkat! 2023 için gündeme gelen rakam bir hayli yüksek

15.09.2022 11:16

Akaryakıt ve araç fiyatlarına gelen zamların ardından ehliyet ücretlerinde de artış yaşanacak. 2023 yılında ehliyet fiyatlarının 6 bin lira ve üzeri rakamlara yükseleceği konuşulurken, sektör temsilcileri vatandaşlara "Elinizi çabuk tutun" çağrısında bulundu.

2022 yılında 3 bin liradan başlayan fiyatlara alınan ehliyet ücretine zam geliyor. İstanbul'da faaliyet gösteren sürücü kurslarından birinin kurucusu olan Kader Çelik, 2023 yılında ehliyet fiyatlarının 6 bin lira ve üzeri rakamlara çıkabileceğini söyledi.

FİYATLAR KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENİYOR

Ehliyet fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Türkiye'de ehliyet fiyatlarının her yıl aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile valiliklerde kurulan komisyonlar tarafından maliyet hesapları yapılarak belirlendiğini söyledi. Komisyonların her il için bir taban fiyat belirlediğini vurgulayan Çelik, "Pandemi ve sonrası yaşanan ekonomik krizler sebebiyle dünya genelinde enflasyon oranlarında gözle görülür artışlar yaşanıyor. Bu sebeple ehliyet fiyatları belirlenirken güncellenebilir bir taban fiyat çalışması daha uygun olacaktır." dedi.

Ehliyet alacaklar elini çabuk tutsun! 2023 için dillendirilen rakam bir hayli yüksek

"KENDİMİZİ ZORLAYARAK EĞİTİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Kader Çelik, şöyle devam etti: "Bu yıl özellikle de akaryakıta, lastiklere, araç fiyatlarına, araç parçalarına, otomotiv işçiliklerine, kasko ve sigortalara, araç muayenelerine, bakım ve onarımlara defalarca zam yapıldı. Asgari ücrete bile iki kez zam yapıldı. Özellikle enflasyonun yüzde 80'lere çıktığı bu zorlu şartlarda zam yapmayarak, kendimizi zorlayarak eğitimlerimize devam ediyoruz."

"EHLİYET ALACAKLAR ELİNİ ÇABUK TUTSUN"

Çelik, 2023 ehliyet fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. "2023 yılında B sınıfı ehliyet fiyatlarının ülke genelinde 6 bin lira ve üzeri seviyelerine çıkabileceğini öngörüyoruz." diyen sürücü kursu sahibi Çelik, "Ehliyet alacak vatandaşlarımızın elini çabuk tutmasını tavsiye ediyoruz. Ekim, kasım ve aralık aylarında bir sürücü kursuna başvuru yaparak, beklenen zamlardan önce ehliyetlerini alabilirler." sözlerini kaydetti.

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SON DAKİKA: Ehliyet almak isteyenler dikkat! 2023 için gündeme gelen rakam bir hayli yüksek - Son Dakika
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