İstanbul'da Geleneksel İftar Buluşması

İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (Meslekte Birlik) tarafından her yıl düzenlenen iftar programı, bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi.

İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği açıklamasına göre, meslek camiasını bir araya getiren İstanbul Meslekte Birlik Geleneksel İftar Programı, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, aynı sofrada buluşmanın manevi anlamı, mesleki dayanışmanın gücüyle birleşerek samimi bir atmosfer oluşturdu.

"Meslek camiasının hak ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdüreceğiz"

İstanbul Meslekte Birlik Başkanı Mustafa Çaya, burada yaptığı konuşmada, mesleki dayanışmanın önemine değinerek, ortak akıl ve istişare kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini, meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunacaklarını belirtti.

Çaya, 49 No'lu Tebliğ sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Meslekte Birlik'in, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yönetim Kurulu üyeleri aracılığıyla 49 No'lu Tebliğ hakkında dava açılması talebiyle İSMMMO'yu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını kaydetti.

Söz konusu toplantı sonucunda İSMMMO tarafından dava açıldığını aktaran Çaya, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) dava sürecine ilişkin herhangi bir adım atmadığını ve süreci takip ettiklerini ifade etti.

Çaya, birlik ve beraberlik anlayışıyla meslek camiasının hak ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini aktardı.