İstanbul'da Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Gıda Denetimleri Artırıldı

28.05.2025 14:49
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Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da gıda ürünleri denetimlerini hızlandırdı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi İstanbul'un çeşitli yerlerinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimi yaptı.

Bakanlık ekipleri, bu kapsamda İstanbul'un 30 ilçesinde denetim gerçekleştirdi. İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, markette başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere bayramda tercih edilen şeker, tatlı ve kuruyemiş ürünlerine yönelik denetim yaptı. Bu ürünlerin etiketlerini inceleyen ekipler, ürünün birim ve stok fiyatını, fiyatın uygulanmaya başladığı tarihi ve menşeini kontrol etti. Ekipler ayrıca ürünün kasa ve raf fiyatını da karşılaştırdı.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Tarihi Mısır Çarşısı'nda gerçekleştirdikleri denetim öncesinde yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul'un 30 ilçesinde, 40 ekip ve 104 personelle denetim yaptıklarını söyledi.

Tarihi Mısır Çarşısı'nda denetimlerini 7 ekiple gerçekleştireceklerini bildiren Menteşe, "Olumsuzluk varsa idari yaptırım uygulayacağız ama yoksa da işletmelerimize 'hayırlı işler' dileyeceğiz." dedi.

Menteşe, yaklaşan bayram öncesi denetimlerine ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak hem vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak hem de piyasada düzensizlik oluşturan işletmelere yönelik fırsat vermemek için denetimlerimizi perakendeye yönelik, toptancı hallerine, sebze hallerine, alışveriş merkezlerine yani hem zincir marketlere hem de diğer marketlere yönelik, diğer alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Bugün özellikle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nda daha fazla tüketim yaptığı veya alışveriş yaptığı söz gelimi bayramlık elbiselerden tutun baklavaya, lokuma, kuruyemiş türlerine, kolonya ve kahve satış yerlerine yönelik hem alış hem satış faturalarını alacağız karşılaştıracağız. Bunların aralarında makul olmayan bir fark varsa biz bunları bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz ve orada kurulumuz değerlendiriyor. Minimum 143 bin 930 liradan 1 milyon 430 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Bunların dışında bir de etiketlerine bakıyoruz. Etiketlerde vatandaşı yanıltıcı, herhangi bir yanlış anlamaya sebep verecek durum olup olmadığına, özellikle bu fiyat etiketlerinde ürünün fiyatlanmasının son tarihi, yani fiyat değişim tarihinin olup olmadığını kontrol ediyoruz."

Kafeterya, pastane gibi işletmelerde menü bulundurma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Menteşe, bunu durumu da denetlediklerini ve vatandaşların kullandığı ürünlere ve hizmetlere yönelik piyasa denetimlerine devam ettiklerini vurguladı.

Fiyat ve menülerdeki olumsuzluklara 5 ayda 200 milyon liralık idari işlem

Menteşe, özellikle Kurban Bayramı'nda memleketlerine gidecek vatandaşlardan yol kenarlarında yaptıkları alışverişlerde herhangi bir aksaklık görmeleri durumunda bunları CİMER ya da Alo 175 Tüketici Dayanışma Hattı aracılığıyla kendilerine bildirmelerini isteyerek bu şikayetlerin il müdürlüğü olarak değerlendirilip gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Menteşe, ocak ayından bu yana yapılan denetimlerin detaylarını paylaşarak, şunları ifade etti:

"İstanbul'da gıda üzerine 9 bin 316 market ve buralarda toplam 2 buçuk milyona yakın ürünü denetlemişiz. Yine 9 bin 298 restoran, kafe ve pastane denetimi gerçekleştirmişiz. Tekstil, elektronik eşya, kırtasiye, fırın, kasap, otomotiv, gayrimenkul, kuyum gibi diğer sektörlere yönelik de denetimler yaptık. Bir de bu denetimler içerisinde 7 bin 848 işletmede de yaklaşık 31 bin ürünü de haksız fiyat açısından incelemeye aldık. Bu incelemelerin sonucunda çıkan, bizce olumsuz gördüğümüz şeyleri bakanlığımıza, Haksız Fiyat Kurulu'na, bildirdik. Onların dışında da fiyat etiketi, menü denetimlerinde karşılaştığımız olumsuzluklara da biz 5 ay içerisinde yaklaşık 200 milyon liralık idari işlem tesis ettik. Vatandaşlarımızın refahı doğrultusunda bu konuda Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak durmadan, yorulmadan çalışmaya, denetim yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı, istanbul, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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