Üye Girişi
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız! - Son Dakika

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!

09.02.2022 15:17

İstanbul'da vatandaşın ucuz ekmek alabilmek için sıraya girdiği Halk Ekmek'le ilgili zam iddiaları gündeme geldi. Bazı medya organlarında ekmeğe yüzde 100 zam yapılacağı öne sürüldü. İddialarla ilgili Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, zam oranının ekmekte yüzde 100 olmayacağını açıkladı. Nama, "Oranı minimum seviyede tutmak için her türlü gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Son dönemde artan elektrik faturalarından İBB'ye bağlı Halk Ekmek de nasibini aldı. Sosyal medyadan fabrikalara gelen faturaları paylaşan Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, durumun çok vahim olduğunu söyledi. Nama'nın paylaşımına göre Edirnekapı'daki fabrikanın faturası 202 bin liradan 755 bin liraya, Kartal'daki fabrikanın faturası 211 bin liradan 570 bin liraya çıktı. Maliyetler bu şekilde artınca garibanın ucuz ekmek alabilmek için sıraya girdiği Halk Ekmek'e de zam kaçınılmaz oldu.

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor?

YÜZDE 100 ZAM MI YAPILACAK?

Bugün bazı medya organlarında Halk Ekmek'e yüzde 100 zam yapılacağı söylendi. Haberlere göre, 11 Şubat tarihinden itibaren 1.25'e satılan ekmeğin fiyatının 2.50'ye çıkarılacağı iddia edildi. Haberler.com olarak söz konusu iddiaları, Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'ya sorduk. Bir zam yapılacağını doğrulayan Nama, söz konusu haberlerde yer alan fiyat listesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor?

"EKMEĞE YÜZDE 100 ZAM YAPMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Maliyet artışlarından dolayı zammın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Nama, bunu minimum tutmak için çabaladıklarını vurguladı. Nama, "Diğer ürünlerde yüzde 100 zam olması konuşuluyor ancak ekmeğe yüzde 100 zam yapmamız söz konusu değil. Zam oranını minimum seviyede tutmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sosyal medyada yayınlanan fiyat listesi kesinlikle doğru değildir. Henüz alınmış net bir karar yok" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BAŞKANLARIN ORTAK BİLDİRİSİNDE DE YER ALMIŞTI

Öte yandan dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı ortak bir bildiri yayınlamıştı. Bildiride Halk Ekmek'teki maliyet artışına da vurgu yapılarak, "Büyükşehir belediyelerimiz tüm imkanlarını zorlayarak, olağanüstü artan üretim maliyetlerine rağmen, Halk Ekmek'i bu zamana kadar en uygun fiyatla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Gelinen noktada, belediyelere TMO tarafından yeteri kadar unun uygun fiyatlama ile verilmemesi durumunda, bu üretim maliyetleri de katlanabilir olmaktan çıkacaktır." denilmişti.

YORUMLAR
500

Özgen Nama, Halk Ekmek, Medya, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:03:29. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement