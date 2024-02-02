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İstanbul'da fiyat en çok köprülerde artı, gömlek şaşırttı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da fiyat en çok köprülerde artı, gömlek şaşırttı

İstanbul\'da fiyat en çok köprülerde artı, gömlek şaşırttı

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.

02.02.2024 11:45
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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilerde İstanbul'da ocak ayında en çok fiyat artışı köprü geçiş ücretinde yaşandı. Kentte yüzde 13,92'lik düşüşle en çok ucuzlayan ürün ise gömlek oldu.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 158'inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 54 ürünün fiyatı ise değişmedi.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİNDE YÜZDE 77'LİK ARTIŞ

Ocak ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; sağlık harcamaları grubundan yüzde 56,39 ile diş tedavi ücreti, yüzde 49,11 ile kapıcı ücreti, yüzde 45,12 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, sağlık harcamaları grubundan yüzde 38,14 ile röntgen çekim ücreti, yüzde 37,60 ile laboratuvar tahlil ücretleri, gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 34,16 ile yeşil soğan ve yüzde 33,47 ile kıvırcık salata oldu.

GÖMLEK FİYTALARINDA DÜŞÜŞ

Ocak ayında giyim harcamaları erkek giyim alt grubunda yer alan gömlek fiyatı yüzde 13,92 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; giyim harcamaları erkek giyim alt grubundan yüzde 9,04 ile takım elbise, yüzde 8,17 ile ceket, gıda harcamaları grubundan yüzde 7,46 ile portakal, erkek giyimi alt grubundan yüzde 6,10 ile palto ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 4,67 ile otel oda konaklama ücreti oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da fiyat en çok köprülerde artı, gömlek şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da fiyat en çok köprülerde artı, gömlek şaşırttı - Son Dakika
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