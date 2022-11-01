İstanbul'da simide zam talep edildi: 8 liraya satılmalı - Son Dakika
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İstanbul'da simide zam talep edildi: 8 liraya satılmalı

01.11.2022 12:17

İstanbul'da şu anda 5 liradan satılan simide zam gelmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, "Simidin maliyeti 5 lira, eski kar marjlarına gelmesi için 8 liraya satılması lazım. Önümüzdeki günlerde zam gündeme gelebilir" şeklinde konuştu.

İstanbul'da 5 liraya satılan 100 gramlık simide yeniden zam gündeme geldi. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir simidin maliyetinin 5 lira olduğunu, önümüzdeki günlerde yeni zammın konuşulabileceğini belirtti.

"SİMİT 8 LİRAYA SATILMALI"

Özdemir, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırdığını vurgulayarak, "Mevcut durumda simidin maliyeti 5 lira. Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması lazım" dedi.

1 TEMMUZ'DA YÜZDE 25 ZAM GELMİŞTİ

İstanbul'da simide en son 1 Temmuz'da zam gelmişti. Simit o tarihten itibaren yüzde 25 zamla 5 liraya satılmaya başlanılmıştı.

YORUMLAR (1)
  • Elif Öztğrk öksüz: Iyiki bir seylere zam geliyor.Hemen herkez nemalanmak icin zam gelebilir,bu şu.Tövbe yarabbim.Simitede 8 tl vereceksek.Hiç almaö daha iyi.Yapmayın asgari ücrete zam.Ona zam geldimi herşeye geliyor.Böyle bir hayat olamaz ya. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da simide zam talep edildi: 8 liraya satılmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da simide zam talep edildi: 8 liraya satılmalı - Son Dakika
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