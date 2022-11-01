İstanbul'da 5 liraya satılan 100 gramlık simide yeniden zam gündeme geldi. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir simidin maliyetinin 5 lira olduğunu, önümüzdeki günlerde yeni zammın konuşulabileceğini belirtti.
Özdemir, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırdığını vurgulayarak, "Mevcut durumda simidin maliyeti 5 lira. Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması lazım" dedi.
İstanbul'da simide en son 1 Temmuz'da zam gelmişti. Simit o tarihten itibaren yüzde 25 zamla 5 liraya satılmaya başlanılmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da simide zam talep edildi: 8 liraya satılmalı - Son Dakika