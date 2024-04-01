İTO verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,25 arttı.
2023 Mart ayına göre 2024 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 78,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 63,21 olarak gerçekleşti.
İTO'nun verilerine göre Mart ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,93, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 3,78 oranında arttı.
Mart 2024'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamaları grubunda yüzde 8,96, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,66, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,01, konut harcamalarında yüzde 3,90, gıda harcamalarında yüzde 3,62, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,05, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,06, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,20 artış izlendi.
Mart 2024'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 7,85, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,20, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,30, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,83 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,43 artış izlendi. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Perakende Fiyatlar Yüzde 78,25 Arttı - Son Dakika
Adıyaman'da satılması için farklı illere gönderilen kıyılmış Adıyaman tütünlerinin güvenlik güçlerince yakalanıp el konulması üzerine tütün tüccarları Vali Osman Varol ile görüşerek sorunlarını dile getirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 azalışla 8.962,96 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,44 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 3,02, teknoloji endeksi yüzde 4,39 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 252 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 değer kaybederek 8.962,96 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 3,11 kazanırken, taş toprak endeksi yüzde 5,84 geriledi. Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve diğer veriler takip edilecek.
Gayrimenkul sektörü temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, seçim sonuçlarının Türkiye ve sektör açısından hayırlı olması dileğinde bulundu. Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olduğunu belirterek, İstanbul'un altyapısı, yeni yatırımlar ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların daha da ivmelenerek devam etmesini beklediğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mart ayını yüzde 0,56 azalışla 9.142,40 puandan tamamlamasına karşın yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,39 değer kazanarak küresel pay piyasalarını geride bıraktı.
Kars'ta 2024 yılı Şubat ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 322,4 artarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 90,0 artarak 0,1 milyon dolar oldu. Türkiye genelinde ise Şubat ayında ihracat yüzde 13,6 artarken, ithalat yüzde 9,2 azaldı.
İstanbul'da mart ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,93, toptan fiyatlar ise yüzde 3,78 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, yıllık bazda ise perakende fiyatlarda yüzde 78,25, toptan fiyatlarda ise yüzde 63,21 artış kaydedildi. Sektörel bazda incelendiğinde ise giyim harcamaları grubunda yüzde 8,96, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,66 artış görüldü. Toptan fiyatlarda ise madenler grubunda yüzde 7,85, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,20 artış kaydedildi.
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