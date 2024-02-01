İstanbul\'da Ocak Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlarda Artış

Ekonomi

İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 6,72, toptan fiyatlar yüzde 4,69 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ocakta yüzde 6,72, toptan fiyatlar yüzde 4,69 arttı.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 76,17, toptan fiyatlarda yüzde 61,48 olduğu görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Ocakta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım grubunda yüzde 25, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 20,67, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,94, konutta yüzde 7,58, gıdada yüzde 5,51, ev eşyasında yüzde 4,49, kültür, eğitim ve eğlence grubunda yüzde 2,81 artış görülürken, giyimde yüzde 3,87 azalış izlendi.

Toptan fiyatlarda ise inşaat malzemeleri grubunda yüzde 13,22, kimyevi maddelerde yüzde 11,16, gıda maddelerinde yüzde 6,97, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4,12, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,90 artış kaydedilirken, madenler grubunda yüzde 4,52 azalış yaşandı, mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlenmedi.