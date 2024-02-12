İstanbul\'da Sevgililer Günü\'ne sayılı günler kala gül fiyatları tavan yaptı

Ekonomi

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala İstanbul'da en ucuz gülün fiyatı 100 TL oldu. Çiçekçiler gülün kalitesine göre fiyatların 100 TL'den başlayıp 180 TL'ye kadar çıktığını belirterek çiçeklere son iki hafta içerisinde yüzde 50'ye varan zam geldiğini söyledi.

Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'da çiçek fiyatları tavan yaptı. Geçen yıl 40 TL olan bir adet gülün fiyatı bu yıl 100 TL'ye kadar çıktı. Çiçekçiler, en ucuz gül fiyatlarının 100 TL'den başlayıp kalitesine göre 180 TL'ye kadar yükseldiği vurgularken iki hafta içinde çiçek fiyatlarına yüzde 50'ye varan zam geldiğini söyledi. Çiçekçiler, Sevgililer Günü nedeniyle talebin arttığını ve fiyatların yükseldiğini ifade ederken, sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenlerin bütçelerinin zorlanabileceğini ve bu yüzden son yıllarda kredi kartıyla alışverişlerin arttığını dile getirdi.

"Bu yıl 14 Şubatta en ucuz gülü 100 TL'den satacağız"

14 Şubat sevgililer gününe özel tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, "Gül fiyatları geçtiğimiz seneye göre daha da yüksek olacak. Geçen yıl 40 ile 80 TL arasında değişiyordu bu sene ise 100 TL ile 180 TL arasında değişiyor. Diğer çiçek fiyatlarıda yüksek. Çiçek lüks tüketim herkes alamıyor. O yüzden çoğu kişi işini görecek kadar gül alabiliyor. Uygun çiçek tercih edenlerde saksı bitkilerine yöneliyor. Buketlerimiz 400 TL'den başlıyor. İçerisinde gül isterlerse ise ortalama 400 ile bin 300 TL arasında fark olur. Semte kiralardan kaynaklı fiyatlar fark ediyor. Elimizdeki en ucuz gül fiyatı 100 TL diyebiliriz. Fakat 40 adet alınırsa 80 TL'ye kadar indirebiliyoruz" dedi.

"Alışverişlerin yüzde 75'i internet üzerinden oluyor"

Fiyatların bir iki hafta daha böyle gideceğini belirten Talayhan, "14 Şubattan sonra bir hafta daha böyle devam eder fiyatlar. Alışverişlerin yüzde 75'i internet üzerinden oluyor. 14 Şubatta internet üzerinde 200 adet siparişimiz var. Bizi arayacak olan müşterilerimiz var onlardan ise 60-70 civarı bir sipariş bekliyoruz. Böyle özel günlerde 300 adet sipariş aldığımızda oluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL