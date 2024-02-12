İstanbul'da Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gül fiyatları tavan yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'da Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gül fiyatları tavan yaptı

İstanbul\'da Sevgililer Günü\'ne sayılı günler kala gül fiyatları tavan yaptı

İstanbul'da Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler, gül fiyatlarının 100 TL'den başlayıp 180 TL'ye kadar çıktığını belirtti. Son iki hafta içinde çiçek fiyatlarına yüzde 50'ye varan zam geldiği ifade edildi. Sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenlerin bütçelerinin zorlanabileceği ve bu yüzden son yıllarda kredi kartıyla alışverişlerin arttığı dile getirildi.

12.02.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala İstanbul'da en ucuz gülün fiyatı 100 TL oldu. Çiçekçiler gülün kalitesine göre fiyatların 100 TL'den başlayıp 180 TL'ye kadar çıktığını belirterek çiçeklere son iki hafta içerisinde yüzde 50'ye varan zam geldiğini söyledi.

Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'da çiçek fiyatları tavan yaptı. Geçen yıl 40 TL olan bir adet gülün fiyatı bu yıl 100 TL'ye kadar çıktı. Çiçekçiler, en ucuz gül fiyatlarının 100 TL'den başlayıp kalitesine göre 180 TL'ye kadar yükseldiği vurgularken iki hafta içinde çiçek fiyatlarına yüzde 50'ye varan zam geldiğini söyledi. Çiçekçiler, Sevgililer Günü nedeniyle talebin arttığını ve fiyatların yükseldiğini ifade ederken, sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenlerin bütçelerinin zorlanabileceğini ve bu yüzden son yıllarda kredi kartıyla alışverişlerin arttığını dile getirdi.

"Bu yıl 14 Şubatta en ucuz gülü 100 TL'den satacağız"

14 Şubat sevgililer gününe özel tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, "Gül fiyatları geçtiğimiz seneye göre daha da yüksek olacak. Geçen yıl 40 ile 80 TL arasında değişiyordu bu sene ise 100 TL ile 180 TL arasında değişiyor. Diğer çiçek fiyatlarıda yüksek. Çiçek lüks tüketim herkes alamıyor. O yüzden çoğu kişi işini görecek kadar gül alabiliyor. Uygun çiçek tercih edenlerde saksı bitkilerine yöneliyor. Buketlerimiz 400 TL'den başlıyor. İçerisinde gül isterlerse ise ortalama 400 ile bin 300 TL arasında fark olur. Semte kiralardan kaynaklı fiyatlar fark ediyor. Elimizdeki en ucuz gül fiyatı 100 TL diyebiliriz. Fakat 40 adet alınırsa 80 TL'ye kadar indirebiliyoruz" dedi.

"Alışverişlerin yüzde 75'i internet üzerinden oluyor"

Fiyatların bir iki hafta daha böyle gideceğini belirten Talayhan, "14 Şubattan sonra bir hafta daha böyle devam eder fiyatlar. Alışverişlerin yüzde 75'i internet üzerinden oluyor. 14 Şubatta internet üzerinde 200 adet siparişimiz var. Bizi arayacak olan müşterilerimiz var onlardan ise 60-70 civarı bir sipariş bekliyoruz. Böyle özel günlerde 300 adet sipariş aldığımızda oluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sevgililer Günü, İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gül fiyatları tavan yaptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:03:41. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gül fiyatları tavan yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement