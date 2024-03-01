İstanbul'da Şubat Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 4,07 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Şubat Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 4,07 Arttı

İstanbul\'da Şubat Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 4,07 Arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre, Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 4,07, yıllık bazda ise yüzde 76,58 artış gösterdi. Aynı dönemde toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 65,06 olarak gerçekleşti. Şubat 2024'te perakende fiyatlarda en yüksek artış kültür eğitim ve eğlence harcamalarında görülürken, giyim ve ulaştırma harcamalarında ise azalış yaşandı. Toptan fiyatlarda ise en yüksek artış yakacak ve enerji maddeleri grubunda kaydedildi.

01.03.2024 12:21
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İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Şubat ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 4,07, yıllık bazda yüzde 76,58 arttı.

İstanbul'un Şubat ayı enflasyonu belli oldu. 2023 Şubat ayına göre 2024 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,58, toptan eşya fiyatları indeksinde ise yüzde 65,06 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 4,64 oranında arttı.

Şubat 2024'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,73, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5,58, gıda harcamalarında yüzde 4,98, konut harcamalarında yüzde 4,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde 1,51 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,23 azalış izlendi.

Şubat 2024'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 13,53, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,26, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,55, mensucat grubunda yüzde 4,61, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,80, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,69 ve madenler grubunda yüzde 1,27 artış izlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Şubat Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 4,07 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Şubat Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 4,07 Arttı - Son Dakika
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