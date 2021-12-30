Üye Girişi
İstanbul'da yabancıya en çok Esenyurt'tan konut satıldı - Son Dakika

İstanbul'da yabancıya en çok Esenyurt'tan konut satıldı

30.12.2021 15:02
İstanbul'da yabancıya en çok Esenyurt'tan konut satıldı

Yılın 11 ayında İstanbul'da yabancıya en çok konut satılan ilçelerin başında 7 bin 905 adetle Esenyurt gelirken, onu 2 bin 608 konut ile Beylikdüzü takip etti.

Yılın 11 ayında İstanbul'da yabancıya en çok konut satılan ilçelerin başında 7 bin 905 adetle Esenyurt gelirken, onu 2 bin 608 konut ile Beylikdüzü takip etti.

Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita, İstanbul'daki yabancıya konut satışının ilçe ilçe detaylarını çıkardı. Şirketin araştırmasına göre, yılın 11 ayında İstanbul'da yabancıların en çok Esenyurt'ta konut satıldı; 7 bin 905 adet. Esenyurt'u 2 bin 608 adet konutla Beylikdüzü izledi. İstanbul'da Ocak-Kasım döneminde yabancıların en çok konut aldığı üçüncü ilçe bin 734 ile Başakşehir olurken, onu bin 104 ile Avcılar takip etti. Bu dönemde 4 ilçede bin rakamı aşıldı. Yılın 11 ayında Kağıthane'de 839, Büyükçekmece'de 772, Zeytinburnu'nda 654, Bağcılar'da 644, Küçükçekmece'de 600, Kartal'da 581, Kadıköy'de 541, Sarıyer'de 515, Şişli'de 486, Ümraniye'de 460 adet konut satıldı. Bahçelievler 393, Bakırköy 355, Fatih 351, Beyoğlu 346, Eyüpsultan ise 322 konutla listede yer aldı. Diğer ilçelerin toplamında ise bin 959 adet konut yabancılar tarafından alındı.

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, bu sene ilk 11 ayda önceki yıl toplamlarından daha fazla yabancıya konut satıldığına dikkat çekerek, "İstanbul'un satışta başı çekmesi normal. İki kıtanın buluşma noktası ve yatırım cazibesi herkesin dikkatini çekiyor" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Beylikdüzü, Esenyurt, İstanbul, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da yabancıya en çok Esenyurt'tan konut satıldı - Son Dakika Ekonomi


İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı         
15:09
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı? Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı?         
14:56
Camdaki Kız'da bugün: Nalan, Sedat'a nasıl bir tepki verecek? Camdaki Kız'da bugün: Nalan, Sedat'a nasıl bir tepki verecek?         
14:52
Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18

Son Dakika Haberleri
15:04 Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı
14:59 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası
14:58 Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor
14:56 Yeni görüşme iddiası! Erdoğan ve Esad, PKK'ya karşı ortak operasyonda anlaştı mı?
14:54 Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı!
14:45 Son 3 gün! İşte emekli zammı için masadaki formüller
14:34 Kılıçdaroğlu'ndan MEB çıkarması sonrası bir açıklama daha: O zincirler sizi korumayacak
14:23 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir deri bir kemik kaldı: Halkım için yemek yemiyorum
14:13 Dövizdeki düşüş tüketiciye fiyat iadesinin yolunu açtı
14:02 Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 15:15:23. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da yabancıya en çok Esenyurt'tan konut satıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement