İstanbul'da Yaşam Maliyeti Temmuz Ayında Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Yaşam Maliyeti Temmuz Ayında Arttı

İstanbul\'da Yaşam Maliyeti Temmuz Ayında Arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (IPA) tarafından yayımlanan Yaşam Maliyeti Raporu'na göre Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira artarak 66 bin 550 liraya yükseldi.

06.08.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan Yaşam Maliyeti Raporu'na göre Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira artarak 66 bin 550 liraya yükseldi.

İBB'ye  bağlı İPA tarafından her ay yayınlanan Yaşam Maliyeti Raporu'nun temmuz ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.40 arttı. Bir önceki aya göre ise yüzde 4.76 oranında artış yaşandı ve İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti temmuz ayında 66 bin 550 TL olarak hesaplandı.

Temel tüketim maddeleri içinde fiyat artışı ilk sırada yüzde 112.87 ile zeytinyağında ikinci sırada ise yüzde 106.23 ile tuvalet kağıdında oldu. Geçen yılın temmuz ayına göre beyaz peynir fiyatı yüzde 89.61, yumurta yüzde 34.45,  bebek bezi yüzde 77.95, kadın elbisesi yüzde 52.07 erkek tişörtü yüzde 77.90 oranında arttı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Yaşam Maliyeti Temmuz Ayında Arttı - Son Dakika

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