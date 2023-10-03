İstanbul'da yaşanmaz dedirten araştırma! 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti 44 bin 561 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşlarından İstanbul Planlama Ajansı (İPA), eylül ayına ilişkin İstanbul'daki yaşam maliyeti araştırmasının sonucunu yayınladı. Buna göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,62, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 61,47 oranında arttı. Bir önceki yılın Eylül ayına göre ise İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 79,42 olarak gerçekleşti. Eylül ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44 bin 561 lira olarak hesaplandı.

YAŞAM MALİYETİ 1 AYDA YAKLAŞIK 2 BİN LİRA ARTTI

İPA'nın eylül ayı araştırmasına göre, İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, ağustos ayına göre bin 968 lira artış gösterdi.

SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 183 ORANINDA ARTIŞ

Araştırmaya göre, et-kıyma ürünleri yıllık bazda yüzde 117,10 oranında arttı. Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 183,33 artış oranı ile saç bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.