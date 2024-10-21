İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA), 'Yoksulluk İstatistikleri' raporuna göre 2022'de yüzde 18,1 olan yoksulluk, 2023 yılında yüzde 18,3'e yükseldi. Eylül 2024 için açıklanan yoksulluk sınırı ise 64 bin lirayı geçti.
Rapora göre İstanbulluların yüzde 62,5'i evlerini istedikleri gibi ısıtamadı, yüzde 61,7'si kıyafet ihtiyacını gerektiği gibi karşılayamadı, yüzde 34'ü günlük olarak taze sebze ve meyveye erişemedi, yüzde 58,1'i iki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan protein grubunu tüketemedi.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da yoksulluk sınırı 64 bin lirayı aştı - Son Dakika
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