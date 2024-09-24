İstanbul'dan Sevilla'ya Uçuşlar Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'dan Sevilla'ya Uçuşlar Başladı

Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen'den Sevilla'ya haftada 3 direkt uçuş başlattı.

24.09.2024 15:18
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Pegasus Havayolları ile İspanya'nın Sevilla kentine direkt uçuşlar başladı.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları'nın 24 Eylül'de başlattığı uluslararası hat, İspanya'nın Endülüs Bölgesi'ne aktarmasız seyahat imkanı sunarak hem turizm hem de ticaret açısından yeni fırsatlar yaratacak. Haftada 3 sefer olarak planlanan direkt uçuşların Türkiye ve İspanya arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmesi bekleniyor.

Sevilla rotası İstanbul'dan ilk direkt uçuş olmasının yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Barselona ve Madrid'den sonraki İspanya varışlı üçüncü hat oldu.

İSG bu yeni rotayla 54 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat olmak üzere toplamda 165 destinasyonu İstanbul ile bağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, Sevilla uçuşlarının, hem iş hem de tatil için İstanbul'a seyahat etmek isteyenlere doğrudan ulaşım imkanı sunacağını ifade etti.

Ersoy, "Erişim kolaylığıyla şehrin havalimanı olarak bilinen Sabiha Gökçen'den Barselona ve Madrid'den sonra Sevilla hattıyla, İspanya'nın güneybatı kesimine yönelik seyahatleri de kolay hale getiriyoruz. Endülüs özerk bölgesinin kültür, sanat ve ekonomi merkezi olan bu şehirle İstanbul'u, konforlu seyahat deneyimiyle birbirine bağlamanın heyecanını yaşıyoruz. Dünya turizminin göz bebeği İstanbul'un dolayısıyla Türkiye'nin, farklı noktalara bağlanabilirliğini artırarak ekonomiye katkı sağlamaya, misafirlerimize en konforlu seyahat deneyimini sunmaya devam edeceğiz. Yeni hattın iki ülkeye de hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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