İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde Yapay Zeka Vurgusu

İstanbul Ekonomi Zirvesi\'nde Yapay Zeka Vurgusu

Bu yılki İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde yapay zekanın iş dünyasındaki entegrasyonu ve faydaları konuşuldu.

05.12.2024 17:28
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Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde yapay zeka teknolojilerinin iş dünyası ile entegrasyonunun önemi konuşuldu. Zirvede yapay zeka teknolojilerinin üretimde, verimlilikte ve zaman tasarrufu gibi konularda fayda sağlayacağına dikkat çekildi.

8'inci İstanbul Ekonomi Zirvesi 'Yapay Zeka ve Ekonomi' ana temasıyla başladı. Zirvede yapay zekanın ekonomiye etkilerinin yanı sıra dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, enerji, savunma sanayi, turizm ve otomotiv gibi sektörlerin geleceği gibi konular ele alındı. Gerçekleştirilen panellerde alanında uzman isimler sunum gerçekleştirirken yapay zeka teknolojisinin iş dünyasına sağlayacağı faydalara dikkat çekildi.

Azerbaycan, Arnavutluk, ABD, Polonya, Belçika, Çekya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, İsviçre, Danimarka, Kuveyt, Fransa gibi 20'den fazla ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ilk gününde iş dünyasının yapay zeka ile entegrasyonunun önemine değinildi. Alanında uzman isimlerin katıldığı panellerde yapay zeka teknolojilerinin üretim, verimlilik, rekabet avantajı gibi konularda fayda sağladığı ifade edildi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, bu yılın ana teması olan 'Yapay Zeka ve Ekonomi'nin, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin katma değer kazandırma misyonuyla bağdaştığını; fikirlerden daha değerli hiçbir ürünün olmadığını söyledi. Değer, "Yapay zeka bu yılki zirvenin ana teması. Yapay zeka ile iş dünyasının entegrasyonu hem üretimde verimlilik hem de zaman tasarrufu açısından fayda sağlayacak. Zaman en önemli şey. Yapay zeka da bize zaman kazandıracak. Yapay zeka teknolojileri iş dünyasında her alanda kullanılıyor. Özellikle ülkemizde savunma sanayi alanında yapay zeka teknolojisi ve yeni teknolojilerin entegrasyonu ile başarılar elde edildi. Teknolojiyi savunma sanayi alanında yakaladık bunu tüm sektörlere yaymamız gerekiyor" dedi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Üyesi Nurettin Varol da "Yapay zeka tüm sektörlere girdi. Bu teknolojilerin hızla gelişeceği görülüyor. Yapay zeka teknolojisi üretimde verimlilik sağlıyor, maliyet avantajı sağlıyor, dünyada pazarlama açısından avantaj sağlıyor. Yapay zeka teknolojisinin istihdamı azaltacağına dair söylemler var. Aslında yapay zeka yeni iş alanları açacak. Şuanda doğan çocuklarımızın mesleğinin ne olacağını bilmiyoruz. Yapay zeka gelecekte yeni alanlar açacak, sektörler açacak, ürünler geliştirecek. Türkiye'nin bu alanda gidecek çok yolu var" diye konuştu.

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev ise yapay zekaya yatırım yapmayı stratejik bir hedef olarak belirlediklerini ifade ederken, "2040 yılına kadar yapay zeka sayesinde 40 milyar dolarlık değer üretmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka verimliliğimizi artıracak ve işgücümüzün istikrarını koruyacak" ifadelerini kullandı.

5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen zirvenin ikinci gününde İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve gala gecesi düzenlenecek. Program kapsamında ünlü sanatçı Jehan Barbur da sahne alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika

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