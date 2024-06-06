İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki majors havalimanları arasında yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki majors havalimanları arasında yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa\'daki majors havalimanları arasında yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın nisan ayında, Avrupa'daki 'majors havalimanları' arasında salgın öncesindeki Nisan 2019 dönemiyle kıyaslandığında yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı olduğunu bildirdi. İstanbul Havalimanı'nın yolcu yoğunluğunda yüzde 22,4 artış yaşandı. Ayrıca, İstanbul Havalimanı'nın kargo miktarı da Nisan 2023'e göre yüzde 42,7 artış gösterdi. Diğer havalimanları arasında Antalya, Sabiha Gökçen, Erzurum ve Siirt havalimanları da başarılı performans sergiledi.

06.06.2024 12:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın nisan ayında, Avrupa'daki "majors havalimanları" arasında salgın öncesindeki Nisan 2019 dönemiyle kıyaslandığında yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı olduğunu bildirerek, "Havalimanının yolcu yoğunluğunda yüzde 22,4 artış yaşandı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin nisan ayına ilişkin verilerini değerlendirdi.

Konseyin, Kovid-19 salgını öncesindeki Nisan 2019 dönemi ile 2023 ve 2024 yıllarının aynı dönemindeki yolcu trafiğini karşılaştırdığını aktaran Uraloğlu, şşöyle evam etti:

"İstanbul Havalimanı, nisan ayında 'majors havalimanları' kategorisinde salgın öncesindeki Nisan 2019 dönemiyle kıyaslandığında yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu. Havalimanının yolcu yoğunluğunda yüzde 22,4 artış yaşandı. İstanbul Havalimanı'nın, Konseyin açıkladığı veriler ışığında yolcu sayısında en çok artış yaşanan havalimanı olması, Türkiye açısından büyük gurur kaynağı. İstanbul Havalimanı'mız Londra Heathrow Havalimanı'nın ardından 6 milyon 593 bin 92 yolcu ağırlayarak yüzde 10,5 artış ile Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'mızı Paris, Amsterdam ve Madrid havalimanları takip etti."

Uraloğlu, nisanda İstanbul Havalimanı'ndan taşınan kargo miktarının da Nisan 2023'e göre yüzde 42,7 artış gösterirdiğine dikkati çekerek, İstanbul'un, bu kategorideki havalimanları arasında listenin başında yer aldığını belirtti. Bu verilerin, İstanbul Havalimanı'nın çok doğru bir yatırım olduğunu gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, "Bu başarı, gurur abidemiz İstanbul Havalimanı'nın ülkemize sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne sermektedir." ifadesini kullandı.

Diğer havalimanları da başarı gösterdi

İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Erzurum ve Siirt havalimanlarının da kendi kategorilerinde önemli noktaya geldiğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan 'mega havalimanları' kategorisinde, Nisan 2023'e göre yolcu bazında en büyük büyümeyi yüzde 58'lik artışla Antalya Havalimanı elde etti. Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 20,6 büyümeyle Antalya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı, 2019 yılıyla kıyaslandığında yolcu sayısında yüzde 13,2 artış yakaladı. Sabiha Gökçen Havalimanı bu kıyaslamada Atina'nın ardından kendi kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Hatırlanacağı üzere 2023 yılı sonunda Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın ikinci pistini hizmete almıştık. Bu pistimizin açılması yolcu sayısının artışında önemli rol oynadı."

Siirt Havalimanı yolcu sayısını yüzde 220 artırdı

Uraloğlu, yılda 1 milyon ila 10 milyon yolcu ağırlayan 'medium havalimanları' kategorisinde yer alan Erzurum Havalimanı'nın söz konusu dönemde yolcu sayısını yüzde 43,2 artırdığına dikkati çekerek, "Erzurum Havalimanı'mız yolcu sayısını en fazla artıran havalimanları sıralamasında 6. sırada yer aldı. Yılda 1000 ila 1 milyon arasında yolcu ağırlayan 'small havalimanları' kategorisinde ise Siirt Havalimanı, yüzde 220 artışla kategorisinde büyük bir atılım gerçekleştiren havalimanı oldu ve birinci sırada yer aldı." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki majors havalimanları arasında yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu - Son Dakika

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