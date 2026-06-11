İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde

11.06.2026 19:47
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1-7 Haziran'da İstanbul Havalimanı, günlük 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, 1-7 Haziran'da günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1402 uçuşla Amsterdam, 1382 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1314 uçuşla Londra Heathrow ve 1297 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ulaş Akbaş Ulaş Akbaş:
    güzel haber tabii de bu işin arkası var mı diye düşünüyorum yani bundan sonra ne olacak bu momentum devam eder mi yoksa bişey olmaz mı onu göreceğiz 0 0 Yanıtla
  • İsmail Kayadayı İsmail Kayadayı:
    iyi bir gelişme bu. atatürk'ün cumhuriyet ideali doğrultusunda ilerliyoruz. modern altyapı önemli. ulaştırma sektörü gelişsin. ekonomik kalkınma sağlanır bu şekilde. laik ve bilimsel bir ülke oluruz. 0 0 Yanıtla
  • Derviş Can Derviş Can:
    vay be istanbul havalimanı avrupa'nın zirvesinde mi demek böyle bir şey yapılırken başka yerlerde ne kadar israf var acaba hiç merak ettim mi diyorum 0 0 Yanıtla
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