İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) bu yılın 2. çeyreği hava trafik raporunu açıkladı.

EN İYİ TOPARLANMAYI GÖSTEREN HAVALİMANI

Buna göre, Avrupa'daki havaalanlarında yolcu trafiği 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 247 artarken, İstanbul Havalimanı 2019'a göre en iyi toparlanmayı gösteren havalimanı oldu.

YOLCU SAYISI 2021'E GÖRE YÜZDE 115 ARTTI

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, haziran ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 115,4 artırdı.

AVRUPA'YI ARDINA DİZDİ

Haziranda 5 milyon 996 bin yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa havalimanları arasında birinci olan İstanbul Havalimanı'nı, sırasıyla Londra, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Madrid ve Barselona havalimanları izledi.

Öte yandan, Antalya Havalimanı da 3 milyon 911 bin yolcuyla listenin 8'inci sırasında yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA

Geçtiğimiz haftalarda ABD New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisi'nin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre, İstanbul Havalimanı, Hamad, Incheon, Dubai, Hong Kong, Zürih, Abu Dhabi, Haneda ve Kopenhag gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Dergi okuyucularının katıldığı oylama 25 Ekim 2021'de başlayıp 28 Şubat 2022'de sona erdi. Listede 94.06 puanla ikinci olan İstanbul Havalimanı oy oranını artırırken, ilk sırada yer alan Singapur Changi Havalimanı ile puan farkını geçen yıla göre daha da azalttı.