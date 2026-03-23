İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatilinde 5 bin 871 uçuş gerçekleştirilirken, 873 bin 851 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanı İşletmecisi İGA'dan edinilen bilgiye göre, arife günü olan 19 Mart'ta başlayan yoğunluk kapsamında 212 binden fazla yolcu ağırlandı. Bayramın son günü havalimanı, tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Toplam 1577 uçuşun gerçekleştiği 22 Mart'ta, 246 bin 625 kişi havalimanını kullandı.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 2 Ağustos 2025'te 284 bin 527 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırmıştı. Havalimanı, 18 Temmuz 2025'te ise günlük 1707 uçuşla tüm zamanların hava trafik rekoruna imza atmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 17:36:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.