İstanbul Medipol Üniversitesi'ne 5 Yıl Tam Akreditasyon - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi'ne 5 Yıl Tam Akreditasyon

İstanbul Medipol Üniversitesi, YÖKAK'tan 5 yıl süreyle tam akreditasyon aldı.

18.12.2024 16:47
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İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı'nı (KAP) başarıyla tamamlayarak 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarında niteliği artırmak ve kalite güvencesine katkı sağlamak amacıyla uygulanan program kapsamında Medipol Üniversitesi, 31 Temmuz 2029'a kadar geçerli olan tam akreditasyonla başarısını belgeledi. Kurumsal Akreditasyon Programı çerçevesinde kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçleri değerlendirildi.

2023'te YÖKAK tarafından "Kurumsal Akreditasyon Programı"na dahil edilen üniversite, 17-20 Aralık 2023 tarihlerinde YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından yapılan ziyaretler, incelenen bilgi, belge ve raporlar neticesinde akreditasyon alma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, Üniversitenin tüm birimleriyle başarılı bir süreç geçirildiğini ve KAP'ta gösterilen başarının değerli olduğunu belirtti.

Bu başarının tüm üniversite mensuplarına ait olduğunu kaydeden Ceran, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, üstün kalite standartlarına ve sürekli gelişime olan bağlılığıyla, yapılan değerlendirmeler sonucunda kurumsal olarak akredite olmayı başardı. Bu başarı liderlikten yönetişime, eğitimden araştırmaya ve toplumsal katkıya kadar geniş bir yelpazede gösterilen üstün performansın bir göstergesi. Üniversitemizin bu başarısı, kaliteli eğitim ve öğretim alanındaki taahhüdünü ve sürekli ilerlemeye olan bağlılığını bir kez daha perçinlemekte. Akreditasyon, bir programda verilen eğitimin ulusal ya da dünya ölçeğinde kalitesinin tescil edilmesi anlamına gelmektedir. Tüm Türkiye'de yükseköğretim programlarının akredite oranı yüzde 13,92 iken Medipol'ün lisans programlarında bu oran yüzde 47,29'dur."

35 lisans programlarının akredite, Yabancı Diller Genel Koordinatörlüğü Dil Okulu'nun ise sertifikalı olduğu bilgisini paylayan Ceran, Üniversitelerinin uluslararası standartlarda daha ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

İstanbul Medipol Üniversitesi, Politika, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi'ne 5 Yıl Tam Akreditasyon - Son Dakika

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