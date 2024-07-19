İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yurt Dışı Seferlerinde Beklentiler Karşılandı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yurt Dışı Seferlerinde Beklentiler Karşılandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi Alp Er Tunga Ersoy, yurt dışı seferlerinde beklenen yolcu sayısına yaklaştıklarını belirtti. Son 6 ayda açılan yeni hatlarla birlikte Avrupa ve Asya bağlantılarını güçlendiren havalimanı, yolcu talebini karşılamak adına sefer sayılarını artırdı. İSG, yeni işbirlikleriyle destinasyon sayısını artırarak İstanbul'u daha fazla kişiye tanıtmayı hedefliyor. Havalimanı, yolcu yoğunluğunda ikinci sırada yer alarak Türkiye turizmine katkı sağlıyor.

19.07.2024 11:15
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, yurt dışı tüm hatlarda beklentilerini yakaladıklarını belirterek, "Hemen hepsinde beklediğimiz yolcu sayısının yüzde 100'üne yaklaştığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İSG'nin son 6 ayda açılan yurt dışı seferleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Son 6 ayda Avrupa ve Asya bağlantılarını güçlendirerek popüler destinasyonlara bağlanabilirliklerini artırdıklarını söyleyen Ersoy, "Ocak ayında haftada 2 uçuş yapılmaya başlanan Hırvatistan- Zagreb (ZAG) hattı, martta başlanan haftalık 5'er frekans icra edilen Mısır-Giza (SPX) hattı, mayısta başlanan ve haftada 2 uçuş yapılan Moldova- Kişinev (RMO), Kazakistan-Aktau (SCO), Slovakya- Bratislava (BTS) hatları ve haftada 3 frekans gerçekleştirilen Bulgaristan- Sofya (SOF) ile son olarak haziranda haftada 2 uçuş yapılmaya başlanan İskoçya-Edinburgh (EDI) hatları daha önce havalimanımızda olmayan, yeni açılan hatlarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Mısır- Kahire (CAI) uçuşlarına ilişkin Air Arabia Egypt'ın haftalık 3 frekans olarak, Air Cairo'nun ise haftalık 2 frekans olarak başladığının bilgisini paylaşarak, haziran sonu itibarıyla en yeni hatları Edinburgh'ta beklentilerinin üzerine çıktıklarını aktardı.

Ersoy, diğer tüm hatlarda da beklentileri yakaladıklarına dikkati çekerek "Hemen hepsinde beklediğimiz yolcu sayısının yüzde 100'üne yaklaştığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Uçuşlar başladığından bu yana Zagreb hattında 15 bin 35, Giza hattında 30 bin 291, Sofya hattında 8 bin 213, Kişinev hattında 6 bin 88, Aktau hattında 4 bin 680 ve Bratislava hattında 4 bin 23 yolcu seyahat etti." diye konuştu.

Yüksek talebi karşılama adına Bratislava hattını 2 Ağustos'tan ekime kadar haftada 3'e çıkardıkları bilgisini veren Ersoy, Edinburgh hattını ise 23 Temmuz'dan itibaren haftada ikiden dörde çıkaracaklarını aktardı.

"İSG'de yeni yurt dışı seferleri açılacak"

Pegasus Hava Yolları'nın 3 Temmuz itibarıyla haftada 2 uçuş olarak İran- Meşhed (MHD) seferlerine başladığına işaret eden Ersoy, AJet tarafından da 13 Temmuz itibarıyla haftada 4 uçuş olarak İSG ağında bulunan Kuzey Makedonya- Üsküp (SKP) hattına sefer başlatıldığını belirtti.

Ersoy, Üsküp'e ek olarak, 1 Ekim itibarıyla Mısır'ın Hurgada ve Şarm El-Şeyh şehirlerine haftada 5 frekans olacak şekilde yeni hatlar açılacağını vurgulayan, "Yeni işbirlikleriyle destinasyon sayımızı artırmak ve ortaklıklarımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Dünyanın farklı şehirlerinden daha çok kişinin turizm ve ticaret kapasitesi çok yüksek olan İstanbul'u ve ülkemizdeki güzellikleri görmesini diliyoruz." diye konuştu.

İSG'nin mevcuttaki 40 iç hat ve 124 dış hat bağlantısıyla 54 ülkede toplam 164 destinasyonu İstanbul ile bağladığını hatırlatan Ersoy, yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan "mega havalimanları" kategorisinde, yolcu yoğunluğunda yüzde 13,2 artışla ikinci sırada yer aldıklarını söyledi.

Ersoy, geçen yılı 37,1 milyon yolcu rekoruyla tamamlayan İSG'nin ikinci pistle artırdığı yolcu kapasitesiyle Türkiye turizmine katkı sunduğundan söz ederek, turistlere daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Dış hat yolcularının pasaport kontrol noktalarından geçişini kolaylaştırmak için x-Ray cihazlarını 5 metre ileri çekerek güvenlik bölgesindeki alanı rahatlattıklarına dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"E-pasaport bankolarının sayısı artırılırken bir yandan da ileriye dönük pasaport kontrol alanları genişleme projeleri içeride devam etmekte. Ayrıca havacılık güvenliğini geliştirme kapsamında terminalde BHS (Şut Altı) Sistemleri daha hızlı bagaj işleme süresi ve daha verimli bagaj operasyonu sağlayabilecek şekilde yeniden tasarlandı."

Ersoy, eski terminal binası önündeki 474 araç kapasiteli otoparkın Kurban Bayramı yoğunluğu hazırlıkları kapsamında hizmete açıldığını dile getirerek, uzun vadede artan otopark talebini karşılamak için ise "Üçgen Açık Otopark Projesi"ni başlattıklarını kaydetti.

Çözüm geliştirmelerini, havalimanı mülki idare amirliği, meydan otoritesi, emniyet, gümrük, hava yolu şirketleri ve diğer paydaşlarla birlikte koordineli sürdürdüklerine işaret eden Ersoy, "Yakın bir zaman dilimi içinde yoğunluğu rahatlatacak önemli değişiklikleri hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yurt Dışı Seferlerinde Beklentiler Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yurt Dışı Seferlerinde Beklentiler Karşılandı - Son Dakika
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