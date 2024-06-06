İstanbul Sanayi Odası Başkanı Şırnak'ta Tarihi ve Kültürel Mekanları Gezdi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Şırnak'ta Tarihi ve Kültürel Mekanları Gezdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet, Cizre ilçesinde tarihi ve kültürel mekanları gezdi. İSO Başkanı Bahçıvan, iş insanları ve basın mensuplarıyla birlikte Gabar Dağı'ndaki Esma Çevik Petrol Kuyularında incelemelerde bulunduktan sonra Cizre'de tarihi Kırmızı Medrese, Melaye Ciziri, Nuh Peygamber Türbesi ve Camisi, Mem U Zin Türbesi, Ulu Cami ve Mehmet Ağa kasrını gezdi. Geziye Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Meclis Başkanı Mesut İverendi, Meclis Üyeleri ve oda görevlileri de katıldı.

06.06.2024 21:16
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Şırnak'a gelen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet, Cizre ilçesinde tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Beraberindeki iş insanları ve basın mensupları ile birlikte Gabar Dağı'ndaki Esma Çevik Petrol Kuyularında incelemelerde bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet, Gabar dönüşünde Cizre'de tarihi ve kültürel mekanları gezdi. Bahçıvan ve beraberindekiler, tarihi Kırmızı Medrese, Melaye Ciziri, Nuh Peygamber Türbesi ve Camisi, Mem U Zin Türbesi, Ulu Cami ve Mehmet Ağa kasrını gezdi.

İSO heyetinin yapmış olduğu geziye Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Meclis Başkanı Mesut İverendi, Meclis Üyeleri ve oda görevlileri eşlik etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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