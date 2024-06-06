İstanbul Sanayi Odası Heyeti Şırnak'ta Petrol Kuyusunu Gezdi

Ekonomi

Şırnak'a gelen İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyeti, Gabar Dağı'nda günlük 43 bin varil üretilen ve adını Şehit Esma Çevik'ten alan petrol kuyusunu gezdi.

Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik Petrol Üretim sahasında açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Cevdet Atay, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindekileri şehirde ağırladıklarını söyledi. 39 kuyuda günlük 43 bin varil petrol üretimi olduğunu belirten Vali Atay, "Ülkenin sanayisine yön veren insanlar, ülkenin çok kıymetli olan bu petrol alanını, kaynağını yerinde gördüler. Bu gün Şırnak tam bir enerji memleketidir, enerjinin başkentidir. Güneşi, kömürü ve petrolü var. Sene sonu 100 bin varil hedefliyoruz. Memleketin geleceğinin burası olduğu da görülüyor. Enerji yatırımları anlamında Cudi Dağı ile ilgili rüzgar enerjisi için de çalışmalarımız devam ediyor. Değerli iş insanlarımızın da Şırnak'a yatırım yaparak, Şırnak'ın geleceğine, buradaki insanların yarınlarına katkı sağlayacaklarını umut ediyorum" dedi.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ise, "Geçmişten bu yana acaba Türkiye'de petrol var mı diye, bizi heyecanlandıran en önemli hayaldi, çok şükür bu gün görüyoruz ki, evet artık bu topraklarda petrol var" diyerek bugün bu gurur tablosuna şahit olduklarını ifade etti. Kısa zamanda yerin altındaki bu zenginliği, bu umudu ekonomi ile buluşturma adına harekete geçen Cumhurbaşkanına, bakanlığa ve TPAO'ya ülke adına şükranlarını sunduğunu aktaran Bahçıvan, "Bizlerde İstanbul Sanayi Odası olarak bu heyecanı görmek ve bu heyecanı yarınlara hangi fırsatları ülkemize getireceğini ilk somut adımlarını atmak için bu gün buradayız. Günlük üretim rakamların boyutu bile Türkiye'nin hakikatten geleceğini değiştirecek yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Hep söylediğimiz bir şey var, kaynakları doğru kullanmak, petrol gibi değerli kaynakları da gelecekte sanayiyle, katma değerli ürünleriyle birleştirerek, yeni teknolojiyle faydalandırarak, ülkemizin bu en değerli topraklarını haklımızla, toplumumuzla buluşturup, buranın genç nüfusunu da eğitim ile birleştirip farklı farklı konularda bu alanları zenginleştirip, Türkiye'mize değer katacak yolculuğa çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK