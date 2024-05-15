İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Aykut Şener yeniden seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Aykut Şener yeniden seçildi

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Aykut Şener yeniden seçildi

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulu yapıldı. Genel kongrede Aykut Şener, başkanlığa yeniden seçildi. Şener, esnafın tüm sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

15.05.2024 15:32
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İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Aykut Şener seçildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulu yapıldı.

Genel kurula, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, Başkan Vekili Engin Türkmen, Birliğe bağlı esnaf odalarının başkanları, bürokratlar, siyasiler, Türkiye Eğitim Federasyonu (TEF) Genel Başkanı Mert Şener ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katıldı.

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerinin de hazır bulunduğu genel kongrede yapılan seçimde başkanlığa yeniden Aykut Şener seçildi.

"Esnafımızın tüm sorunlarını çözmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Aykut Şener, yaptığı konuşmada, tüm esnaf ve sanatkar üyelerine, kendisini tekrar bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti.

Şener, "10 yılı aşkın süredir bu camianın tüm taleplerini duyurmaya, tüm sorunları ile yakından ilgilenerek çözüm bulmaya çalıştık. Bundan sonra da ülkemizin olmazsa olmazı olan esnaf ve sanatkarlardan aldığım güç ve destekle çalışmaya devam edeceğim. Bundan sonra da esnafımızın tüm sorunlarını çözmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Aykut Şener yeniden seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Aykut Şener yeniden seçildi - Son Dakika
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