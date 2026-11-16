İstanbul serbest piyasada dolar 50,3920 liradan, avro 55,5890 liradan satılıyor - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 50,3920 liradan, avro 55,5890 liradan satılıyor

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İstanbul serbest piyasada dolar 50,3900 liradan alınırken 50,3920 liradan satılıyor, avro ise 55,5870 liradan alınıp 55,5890 liradan satılıyor. Cuma günü doların satış fiyatı 50,3700 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7150 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,3920 liradan, avro 55,5890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 50,3900 liradan alınan dolar, 50,3920 liradan satılıyor. 55,5870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,5890 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 50,3700 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7150 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 50,3920 liradan, avro 55,5890 liradan satılıyor - Son Dakika
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