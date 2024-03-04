İstanbul serbest piyasada dolar ve euro düşüşle başladı

Bilecik'te Tarımsal Üretim Planlama Teknik Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Tarımsal Üretim Planlaması' kapsamında Bilecik'te bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretim planlaması amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı, İl Tarım ve Orman Müdürü, üniversite öğretim görevlileri ve diğer ilgili kişiler katıldı. Teknik komite, 2025-2027 yılları için tarımsal üretim hakkında değerlendirmelerde bulundu.