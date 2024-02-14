İstanbul serbest piyasada dolar 30,7790 liradan, avro 32,9740 liradan güne başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 30,7790 liradan, avro 32,9740 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 30,7790 liradan, avro 32,9740 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 30,7790 liradan, avro 32,9740 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 30,7770 lira, satış fiyatı ise 30,7790 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 32,9720 lira, satış fiyatı ise 32,9740 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 30,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9660 lira idi.

14.02.2024 09:03
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,7790 liradan, avro 32,9740 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,7770 liradan alınan dolar, 30,7790 liradan satılıyor. 32,9720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,9740 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 32,9660 lira olmuştu

Kaynak: AA

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İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 30,7790 liradan, avro 32,9740 liradan güne başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 30,7790 liradan, avro 32,9740 liradan güne başladı - Son Dakika
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