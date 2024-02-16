İstanbul serbest piyasada dolar 30,8140 liradan, avro 33,1600 liradan güne başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 30,8140 liradan, avro 33,1600 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 30,8140 liradan, avro 33,1600 liradan güne başladı

Serbest piyasada doların alış fiyatı 30,8120 lira, satış fiyatı ise 30,8140 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 33,1580 lira, satış fiyatı ise 33,1600 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 30,7430 lira, avronun satış fiyatı ise 33,0960 lira idi.

16.02.2024 09:03
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,8140 liradan, avro 33,1600 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,8120 liradan alınan dolar, 30,8140 liradan satılıyor. 33,1580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,1600 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,7430 lira, avronun satış fiyatı ise 33,0960 lira olmuştu

Kaynak: AA

İstanbul, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 30,8140 liradan, avro 33,1600 liradan güne başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 30,8140 liradan, avro 33,1600 liradan güne başladı - Son Dakika
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