İstanbul serbest piyasada dolar 32,0430 liradan, avro 35,0520 liradan güne başladı.

Erdemir'i Ziyaret Eden Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri Üretim Süreçleri Hakkında Bilgi Aldı

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleri, Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticilerinden Erdemir'i ziyaret ederek, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Sac ve Metal Meslek Grubu üyeleri için düzenlenen saha gezisine yaklaşık 80 üye katıldı. Ziyarette, çelik üretiminin tüm süreçleri, üretilen ürünler ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgi verildi.