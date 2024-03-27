İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 32,2250 lira, satış fiyatı ise 32,2270 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,9050 lira, satış fiyatı ise 34,9070 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 32,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9430 lira idi.

27.03.2024 09:05  Güncelleme: 09:07
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2250 liradan alınan dolar, 32,2270 liradan satılıyor. 34,9050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9070 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9430 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı - Son Dakika

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