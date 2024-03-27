İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı.

Japonya'da Bebek Pazarı Düşüş Yaşıyor, Yetişkin Pazarı Yükseliyor

Japonya'da doğum oranlarının rekor düşüş yaşaması sonucunda bir bez üreticisi firma, bebek pazarından çekilerek yetişkin pazarına yönelmeye karar verdi. Ülkede ileri yaş grubunu hedefleyen bez satışları, bebek bezi satışlarını geride bıraktı. Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve düşen doğum oranları, ülke için bir kriz haline geldi. Benzer şekilde Hong Kong, Singapur, Tayvan, Güney Kore ve Çin gibi diğer Asya ülkelerinde de doğurganlık oranları düşüş gösteriyor.