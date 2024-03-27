İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan, avro 34,9070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,2250 liradan alınan dolar, 32,2270 liradan satılıyor. 34,9050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9430 lira olmuştu.
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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik risk iştahını törpülerken, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.
Japonya'da doğum oranlarının rekor düşüş yaşaması sonucunda bir bez üreticisi firma, bebek pazarından çekilerek yetişkin pazarına yönelmeye karar verdi. Ülkede ileri yaş grubunu hedefleyen bez satışları, bebek bezi satışlarını geride bıraktı. Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve düşen doğum oranları, ülke için bir kriz haline geldi. Benzer şekilde Hong Kong, Singapur, Tayvan, Güney Kore ve Çin gibi diğer Asya ülkelerinde de doğurganlık oranları düşüş gösteriyor.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Doğal Taş Fabrikası'nda üretim bantlarını gezerek incelemelerde bulundu. Fabrikada Bayburt taşının yanı sıra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşlar işlenerek 4 kıtaya ihracat gerçekleştiriliyor.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapım inşaatı ihalesi yapılan 408 milyon 165 bin 747 TL'ye mal olacak Karapınar Göleti tamamlandığında 590 hektar tarım arazisi suya kavuşacak.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. Macron, Amazon bölgesindeki Belem kentinde Lula da Silva ile bir araya geldi ve kakao geliştirme projesini ziyaret etti. Ayrıca Macron, Kayapo Kabilesinden Raoni Metuktire'ye 'Ulusal Nişan' vereceğini açıkladı.
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