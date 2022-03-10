İstanbul Ticaret Borsası mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Topuz, yaşanan çatışmaların, hem büyük bir insani drama neden olduğunu hem de küresel boyutta gıda ve enerji sorununu artırdığını belirterek, küresel gıda fiyatlarının yıllık yüzde 24,1 artarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, İSTİB mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada meclis toplantısındaki konuşmasına yer verilen İSTİB Başkanı Topuz, özellikle gıda konusunda küresel sorunların yaşandığı günümüzde iş dünyası temsilcilerinin, açıklamalarında sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı.

Geçen hafta yaşanan ayçiçeği yağı sıkıntısının bu konuya örnek olarak gösterilebileceğini aktaran Kopuz, "İş dünyasının temsilcileri, sorumsuzca açıklamalarla temsil ettikleri iş dünyasına ve mensubu bulundukları milletlerine zarar verebileceklerini akıllarından çıkarmamalı." ifadesini kullandı.

Kopuz, kuraklık gibi bir süredir devam eden sıkıntılara, Ukrayna- Rusya savaşının da eklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan çatışmalar, hem büyük bir insani drama neden oluyor hem de küresel boyutta gıda ve enerji sorununu artırıyor. Küresel gıda fiyatları, yıllık yüzde 24,1 artarak rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'nin tarım ürünleri ticaretindeki en önemli partnerlerinden olan Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor.

Geçen hafta sonu gıda ile ilgili sorunlarımıza bir yenisi eklendi; panik… Maalesef bu sorunun temelinde bazı iş dünyası temsilcilerinin yaptıkları sorumsuzca açıklamalar var. TMO Genel Müdürü'nün yaptığı 'yeterli ayçiçeğimiz var' açıklamasına rağmen bir sektör temsilcisinin 'ayçiçeği yağında stoklar nisana kadar biter' açıklaması, büyük bir paniğe yol açtı ve fiyatlar hızla yükseldi. Bizler iş dünyasını temsile, iş dünyasının oylarıyla seçilmiş kişileriz. Bir derneği de temsil etsek, oda veya borsa başkanı da olsak bulunduğumuz makamların yüklediği sorumluluğa uygun davranmalıyız."

Özellikle gıda sektörü temsilcilerinin daha yüksek bir sorumluluk bilincine sahip olması gerektiğini vurgulayan Kopuz, "Çünkü bu konudaki yanlış bir sözün, hatalı bir söylemin doğrudan vatandaşın kesesine, ülkemizin çıkarlarına olumsuz etkisi olabiliyor. Sorumsuz açıklamalar talebi patlatacağı için fiyatlar da hızla yükselir. Fiyatlar yükseldikçe stok nedenlerine kıtlık algısının yanında fiyat kaygısı da eklenir. Yani insanlar hem fiyatların daha da yükselebileceği endişesiyle hem de arz yetersizliği zannı ile stoklamaya yönelir. Tedbir alınmazsa bu bir kısır döngü de oluşturur." ifadelerini kullandı.