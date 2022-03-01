İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi

01.03.2022 13:11
İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi

İTO verilerine göre, İstanbul'un şubat enflasyonu aylık yüzde 4,44, yıllık yüzde 55,32 oldu. Ocakta İstanbul'un aylık enflasyonu yüzde 13,78, yıllık enflasyonu yüzde 50,91 idi.

İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ne göre Şubat ayı gerçekleşmeleri şöyle:

*İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,44 arttı.

*İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 55,32 arttı.

*İstanbul'da toptan fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,38 arttı.

*İstanbul'da toptan fiyatlar şubatta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 58,59 arttı.

*Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel harcamalarında yüzde 7,04, ev eşyasında yüzde 6,47, gıda harcamalarında yüzde 5,92, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 5,53 artış yaşandı.

*Giyim Harcamaları bir önceki aya göre yüzde 1,91 azalış gösterdi.

YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Rusya'nın Ukrayna'ya lokal bir konu(Donbass) için operasyon başlattığı gün,Türkiye'nin gıda enflasyonunun dibe düşeceği günün miladıdır.Başta Antalya olmak üzere tonlarca sebze meyve,hemde seçme en iyilerinden öyle iç piyasaya 20 liraya sürdükleri döküntüler gibi değil ellerinde patladı.Bütün ihracat Rusya ve Ukrayna'ya idi.Hemen bunun merkez üstlerinden başlayarak artçıları gelmeye başladı.Çok kısa bir süre sonra başta domates'in 2-3 liradan,yeşil biberin 3-4 liradan satışını göreceğiz.Oluyormş Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi - Son Dakika


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