İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi - Son Dakika

İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ne göre Şubat ayı gerçekleşmeleri şöyle:
*İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,44 arttı.
*İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 55,32 arttı.
*İstanbul'da toptan fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,38 arttı.
*İstanbul'da toptan fiyatlar şubatta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 58,59 arttı.
*Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel harcamalarında yüzde 7,04, ev eşyasında yüzde 6,47, gıda harcamalarında yüzde 5,92, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 5,53 artış yaşandı.
*Giyim Harcamaları bir önceki aya göre yüzde 1,91 azalış gösterdi.
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