İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi - Son Dakika

Caner kayalı:

Rusya'nın Ukrayna'ya lokal bir konu(Donbass) için operasyon başlattığı gün,Türkiye'nin gıda enflasyonunun dibe düşeceği günün miladıdır.Başta Antalya olmak üzere tonlarca sebze meyve,hemde seçme en iyilerinden öyle iç piyasaya 20 liraya sürdükleri döküntüler gibi değil ellerinde patladı.Bütün ihracat Rusya ve Ukrayna'ya idi.Hemen bunun merkez üstlerinden başlayarak artçıları gelmeye başladı.Çok kısa bir süre sonra başta domates'in 2-3 liradan,yeşil biberin 3-4 liradan satışını göreceğiz.Oluyormş