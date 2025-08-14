İstanbul\'un MICE Turizminde Rekabet Gücünü Artıracak Çalışmalar Başladı

Kongre, toplantı ve etkinlik (MICE) turizmi paydaşları, İstanbul markasının küresel kongre pazarındaki gücünü artırması için İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde toplantı yaptı. Toplantı sonucunda İstanbul'un kongre turizminde rekabet gücünü artırmak için 4 ana başlıkta ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Kongre, toplantı ve etkinlik (MICE) sektörünün geleceği toplantısı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul, kongre, toplantı ve etkinlik turizminde dünyanın en güçlü markalarından biri olma yolunda ilerliyor.

İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "MICE Sektörünün Geleceği" toplantısına, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un üst düzey yetkilileri ile MICE sektörü temsilcileri katıldı.

Kamu-özel koordinasyonunu sağlayacak etkin sistem altyapısı oluşturulması önerildi

Toplantı sonucunda İstanbul'un kongre turizminde rekabet gücünü artırmak için 4 ana başlıkta ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Buna göre öncelikli 4 hedef şöyle sıralandı: "Kamu kurumlarının kendi aralarında ve özel sektörle koordinasyonunu sağlayacak etkin bir iletişim ve sistem altyapısı oluşturulması, Kamu kurumlarının, kongre sektörü ile ilgili kendi sorumluluk alanlarında daha aktif destek vermesi, Kongre teşvikleri konusunda yaşanan aksaklıkların ilgili kamu kurumlarının desteğiyle giderilmesi, Tüm kongre sektörü projelerinde İstanbul odaklı iletişim yapılması."

Toplantıda kamu ve sektör paydaşları, İstanbul'un küresel kongre pazarındaki payını güçlendirmek ve daha fazla nitelikli, yüksek katılımcı sayısına sahip uluslararası kongreyi şehre kazandırmak amacıyla önemli ve ivedi şekilde çözülmesi hedeflenen birçok konuyu masaya yatırdı.

Bu bağlamda, küresel kongre pazarının güncel durumu ve İstanbul'un konumu, rakip destinasyonlardan örnekler ve istatistikler ile kamu paydaşlarının iş birlikleri yoluyla kongre sayısının artırılması ele alındı.

"İstanbul'un MICE alanındaki potansiyelini gerçeğe dönüştürme kararlılığımızın en somut göstergesi oldu"

İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, toplantıda, kamu ve özel sektör iş birlikleriyle İstanbul'un kongre sayısını artırmak, küresel pazardaki payını büyütmek ve rakip destinasyonlardan güçlü örnekler almak üzere fikirlerin paylaşıldığını belirtti.

Avdagiç, "İstanbul Valiliğimizden belediyemize, sektör derneklerimizden turizm profesyonellerine kadar geniş bir katılımla yürütülen bu istişare, İstanbul'un kongre turizmini önceliğe alarak MICE alanındaki potansiyelini gerçeğe dönüştürme kararlılığımızın en somut göstergesi oldu. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul markasını hep birlikte daha yükseğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL