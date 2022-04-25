İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu! - Son Dakika
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İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!

25.04.2022 10:43
İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!

ABD'de yaşayan 40 yaşındaki Josh Buster, 12 milyonda 1 ihtimal ile gerçekleşen hata sayesinde milyoner oldu. Market çalışanının yaptığı hata ile 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanan talihli adam, "Hayattaki stresimin çoğunu azaltacak. Artık finansal endişeler yok" dedi.

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Josh Buster'ın şansı dünya çapında ses getirdi. ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Buster, yanlışlıkla milyoner olmayı başardı.

ÇALIŞANIN HATASI ONU MİLYONER YAPTI

Buster, Mega Millions adı verilen bir şans oyununda numaraların rastgele seçildiği hızlı seçim ile beş oyun oynamaya karar verdi. Ancak market çalışanı ona yanlışlıkla bir oyun verdi. Daha sonra diğer dört oyunu ayrı bir bilete yazdırdı. Böylece Buster'ın milyoner olmasının önü açıldı. Buster bu hata sayesinde 1 milyon dolar kazandı. 40 yaşındaki talihli, çalışanın bu hatayı yapmak yerine hepsini tek bir bilete koyması durumunda sayıların değişeceğini hissettiğini söyledi. Önce buna inanmakta zorlandığını belirten Buster, "Doğru numaralara sahip olduğumdan emin olmak için piyango numaralarını Google'da aradım" dedi.

12 MİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEKLEŞTİ

Web sitelerine göre, Mega Millions oyununda 1 milyon dolarlık ödülü kazanma ihtimali 12 milyon 607 bin 306'da bir. 1 milyon dolar kazanan talihli, ödülü ile arabasının ve annesinin ev kredisini ödeyeceğini, emekliliği için birikim yapacağını kaydetti. Ayrıca, "Hayattaki stresimin çoğunu azaltacak. Artık finansal endişeler yok" dedi.

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