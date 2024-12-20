Uzman isim ev ve araba fiyatlarının düşüşü için tarih verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Uzman isim ev ve araba fiyatlarının düşüşü için tarih verdi

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Türkiye'de ev ve araba fiyatları yüksek enflasyonla birlikte gündemi en çok meşgul eden konular arasında yer alıyor. İki harcama grubundaki düşüş için de Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı bekleniyor. Haberler.com'a konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, hem faiz indirimi hem de konut ve araç fiyatlarının düşüşüne dair tarih verdi.

20.12.2024 16:25
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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. 2025 yılında Türk ekonomisine ilişkin beklentileri yorumladı.

Prof. Dr. Zehir, Amerikan Merkez Bankası (Fed)'nın 250 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi. Faiz kararının arkasındaki gerekçeleri sıralarken şu ifadeleri kullandı: Fed faizi bu sene üçüncü defa düşürdü. 4.0-4,25 bandına çektiler faizi. Fed'in faiz indiriminin sebebi, ABD ekonomisini durgunluğa doğru gitmekten kurtarmak. Faiz rakamları düşerse yatırım artar. İkincisi enflasyon tarafında geçen seneye oranla beklenen belirgin bir iyileşme var. Hedefler tam tutturulamazsa da çok yaklaştı. ABD'nin yıllık enflasyonu neredeyse bizim aylık enflasyon olarak karşımıza çıkıyor.

Uzman isim ev ve araba fiyatlarının düşüşü için tarih verdi

MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna Fed'in kararının ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın muhtemel kararını sordu. Merkez'in faiz indiriminin artık bir gereklilik haline geldiğini belirten Prof. Dr. Cemal Zehir, "Aralık ayında Merkez Bankası'nın 250 puan faiz indirimi yapmasını bekliyorum. Bu da artık yavaş yavaş zorunluluk haline geldi. Enflasyon %45 bandında açıklanacağına göre buna doğru gitmesinde fayda var zaten piyasada görülen faizler yüzde 43'ler seviyesinde şu anda. Onun için merkez Bankası da faizi aşağıya doğru çekmesi lazım ki piyasayı canlandırsın. faizlerin düşmesiyle piyasa canlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Uzman isim ev ve araba fiyatlarının düşüşü için tarih verdi

EV VE ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Faizin düşmesiyle konut ve araç fiyatlarının düşmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Prof. Dr. Zehir, "Şüphesiz Türkiye'de ev ve araba fiyatları aşağı düşmez de faiz bandı düştüğü için bunları alacak olan kişiler daha ucuz krediye ulaşabilecekleri için "ucuza buldum" diyerek algısal yanılmayla satın almalar artacaktır. Ama bu satın almalarda aralık ayı itibariyle araç satışı rekoru kırılıyor. Faizler düşerse yatırımlar artar ama faizin 2,5 puan düşmesiyle ciddi bir patlama olmaz. Kanaatim mayıs, haziran itibariyle faizlerin yüzde 40'ın altına indiği Türkiye'de bu sektörlerde ve tüm sektörlerde hem ticari yatırımların canlanacağını hem de tüketim harcaması olarak ev ve araç alma isteğinin daha fazla olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Uzman isim ev ve araba fiyatlarının düşüşü için tarih verdi
Uzman isim ev ve araba fiyatlarının düşüşü için tarih verdi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Haberler.com Özel, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi, Finans, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzman isim ev ve araba fiyatlarının düşüşü için tarih verdi - Son Dakika

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