Kredi Kartı Düzenlemesi Gündemde: Faiz Artışı, Limit Azaltma ve Nakit Çekime Sınırlandırma Önerileri

Ekonomi

Hayat pahalılığı, nakite ulaşmakta sıkıntı çeken vatandaşları bir süredir kredi kartı kullanımına yönlendirdi. Kart borçlarının yaklaşık 2 trilyon liraya ulaşmasıyla bir düzenlemeye gidilmesi ihtimalini ortaya çıkardı.

Merkez Bankası'nın politika faizine paralel olarak yükselen kart faizlerine karşın kullanımda bir azalma olmaması dikkat çekerken süreçle ilgili birkaç tedbirin uygulamaya konacağı kulislerde dolaşıyor. Henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı konuyla ilgili yapılacak düzenlemelerin faiz artışı, limitte azaltma ve nakit çekime sınırlandırma getirilmesi olarak öne çıktığı görülüyor.

Uzmanlar, kartlarla ilgili düzenlemenin gerekli olduğunu ancak uygulama sırasında ekonominin de hesaba katılması gerektiğini belirtiyor. Pek çok düzenleme seçeneğinin bulunduğu konuda hepsinin tek seferde yürürlüğe konması yerine birkaçının öne alınabileceğine işaret ediliyor.

FAİZ ARTIŞI

Vatandaşın kart borçlanmalarında faiz ödemekten kurtulması, son ödeme tarihini geçirmemesi ve borcun yalnız asgarisini ödememekle mümkün oluyor. Son dönemde kart kullanımı artarken borcun son ödeme tarihine bırakılması ve yalnızca asgari ödeme tutarının yatırılması durumu söz konusu. Kartlara yapılacak faiz artışıyla kullanıcıların bu eğiliminden uzak tutulması amaçlanabilir.

LİMİT AZALTMA

Kart harcamaları enflasyona bağlı olarak artan maaşlar, kullanıcıların limitinde de artışa neden oldu. Ancak bu durum kontrolsüz harcamaların da önünü açtı. Kartlara yapılacak düzenlemede limitlerin azaltılması da seçenekler arasında bulunuyor.

ASGARİ ÖDEMENİN YÜKSELTİLMESİ

Pek çok kredi kartı kullanıcısı, borcun tamamını ödemek yerine asgari ödeme tutarını takip etmeyi tercih ederken bu durum, faiz ödemelerine ve bitmeyen borçların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunun önüne geçilmesi için asgari ödeme tutarında artışa gidilmesi kredi kartlarıyla ilgili düzenleme içinde yer alabilir.

NAKİT ÇEKİMİN SINIRLANDIRILMASI

Çoğu kart kullanıcısı, ödeme sıkışıklığı yaşadığında kredi kartından nakit çekmeye başvururken borcu ödemediği her gün faiz ödemekle karşı karşıya kalıyor. Nakit çekime getirilecek sınırlandırmanın da kartlarla ilgili bir düzenleme sırasında gündeme gelmesi bekleniyor.

TAKSİTİN AZALTILMASI YA KALDIRILMASI

Özellikle internet alışverişlerinde çok sık tercih edilen taksitli kullanım, kartların borçlarını artırabiliyor. Özellikle elektronik eşyalarda çok sık tercih edilen taksitli alışverişlere sınırlama ya da bazı ürünlerde taksitin tamamen kaldırılması da kartlarla ilgili yapılacak düzenleme seçenekleri arasında yer alıyor.